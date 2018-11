Un 15enne legato a una sedia, torturato per ore dai coetanei, a Varese

Sequestrato in un garage per ore da quattro coetanei, che hanno minacciato e torturato il 15enne per farsi dare informazioni su un suo amico, ricercato dalla banda, a Varese. La giovane vittima sarebbe stata legata a una sedia con dei fili elettrici, per poi essere picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, minacciato con un bastone chiodato e un coltello puntato alla gola. Inoltre, uno dei giovani si sarebbe avvicinato al volto della vittima per strappargli l'orecchino che portava, per poi indossarlo in un video postato su Instagram. Dopo tre ore di torture, il giovane è stato liberato minacciandolo di fare del male al suo fratellino in caso avesse parlato dell’accaduto. Il ragazzo ha però deciso di chiedere aiuto ai suoi genitori, che hanno denunciato il fatto alla Squadra Mobile della Questura di Varese.