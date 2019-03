Una 22enne investe un pedone a Modena uccidendolo

Un pedone di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in corsa a Modena, in strada Formigina. La vettura era guidata da una 22enne che a sua volta è rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e il 118, che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’anziano, morto sul colpo.