Ragazza violentata nel reggiano. Il ministro Salvini su Facebook: “Arrestato ucraino richiedente asilo”

E’ stato arrestato dalla polizia reggiana un ucraino richiedente asilo di 26 anni che è considerato lo stupratore della 24enne violentata domenica sera dietro al campo da baseball in via Petit Bon. L’annuncio è stato dato non dalla polizia di Reggio, ma dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, con un post su Facebook. Il ministro ha fatto i complimenti alla polizia e ha scritto: “Inaspriremo leggi troppo deboli: via dall’Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi”.

La squadra mobile è stata davvero molto veloce a risalire al responsabile e ha individuato il suo rifugio in un’area campestre isolata dove i poliziotti sono andati a prenderlo. Sull’episodio è stato aperto un fascicolo per il reato di violenza sessuale da parte del sostituto procuratore Giulia Stignani. Salvini è poi subito sceso sul piano politico e ha aggiunto: “Per la sinistra la nostra linea sarebbe “troppo dura”. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall’Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi”.