Un 60enne in bici viene urtato da un camion, perdendo la vita, a Bellaria

Un uomo di 60 anni residente a Bellaria in provincia di Rimini sarebbe stato vittima di un incidente mortale che avrebbe coinvolto anche un camion, facendo perdere la vita all’anziano: quest’ultimo, in giro in sella alla sua bicicletta, sarebbe stato urtato da un camion in viaggio nella direzione opposta, per cause che sono ancora in corso di accertamento. La dinamica dell’incidente non sarebbe ancora stata chiarita.