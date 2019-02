Abusa della figlia e viene ucciso dal suocero per vendetta

Secondo le indagini recenti, il 63enne ucciso a Rozzano in provincia di Milano dal suocero nei giorni scorsi a colpi di pistola sarebbe stato attirato da Napoli in seguito alle accuse di abusi sessuali sulla nipotina. Si indaga inoltre su altri soggetti del clan di famiglia, e non solo sul padre della piccola abusata, il quale è stato fermato insieme ad un complice.