Abusi nelle strutture di cura, accusato un sacerdote a Verona

Dopo oltre due anni dall’arresto del sacerdote di Verona Nicola Corradi, che tuttora è ai domiciliare in attesa di processo, si è verificato un secondo episodio in Argentina relativo allo scandalo delle presunte violenze sessuali nelle sedi dell’Istituto Provolo per sordomuti, che ha sede a Verona. Bambini e ragazzi sordomuti costretti a sopportare abusi e vessazioni senza potersi opporre né difendere, obbligati a subire anni di violenze e sopraffazioni. Si tratta di Don Eliseo José Primati, il quale ha ricevuto un ordine di carcerazione internazionale per le accuse di abusi sessuali, stupri, corruzione di minori a danni di alunni sordomuti. Attualmente il presunto responsabile delle violenze si trova ricoverato presso una struttura di cura veronese per motivi di salute, ma la magistratura argentina ha comunque richiesto l’estradizione dall’Italia, portando il caso ad un livello internazionale.