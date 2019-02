Accoltella il coinquilino e si reca al bar, a Jesolo

Accoltella il vicino di casa alla gola lasciandolo agonizzante sul letto, per poi andare al bar finché non viene rintracciato e arrestato dai Carabinieri. E’ successo a Jesolo Lido in provincia di Venezia dove la vittima, un cittadino romeno di 58 anni, ha fatto in tempo a chiamare aiuto ed a fornire la sua testimonianza rivelando il nome dell'aggressore, il suo coinquilino. Rintracciato dai militari poco dopo nei pressi del bar, il responsabile è stato arrestato mentre il ferito si trova in prognosi riservata in pericolo di vita.