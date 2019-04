Accoltella il fidanzato della figlia nel sonno, a Varese

Un 26enne di origini italiane è stato accoltellato durante il sonno dal padre della sua fidanzata, mentre il ragazzo dormiva insieme a lei nell’abitazione di famiglia nella provincia di Varese. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi è stata la ragazza che è stata svegliata dalle grida del fidanzato. Quest’ultimo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese, è nelle mani dei medici. L’uomo, il quale non accettava la relazione, è stato accompagnato in caserma per essere interrogato.