Accoltella i genitori a morte, nel Modenese

Una 30enne di Piumazzo in provincia di Modena ha accoltellato i suoi due genitori all’interno della loro abitazione, all’interno di una palazzina. Nonostante siano in gravi condizioni però, risultano essere entrambi ancora vivi, ricoverati a Baggiovara. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida dei due coniugi usciti in strada feriti per chiamare aiuto. L’accusa per la donna è di duplice tentato omicidio.