Accoltella il marito dopo una lite, nel Varesotto

Una 40enne è stata denunciata dai carabinieri per aver accoltellato il marito in seguito ad una lite avvenuta nella loro abitazione di Ternate a Varese: dopo aver discusso per tutta la notte la donna ha impugnato un coltello da cucina e ha pugnalato il consorte, le cui grida hanno allarmato i vicini che hanno chiamato 112. L’uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Circolo di Varese, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non risulta essere in pericolo di vita.