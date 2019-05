Accoltella moglie e figlio nel Veronese, per poi costituirsi

L’uomo che a San Bonifacio in provincia di Verona ha accoltellato la moglie e il figlio 27enne al culmine di una lite, si è costituito spontaneamente alle forze dell’ordine della città. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un cittadino bosniaco, intervenuto durante la lite per sedare gli animi. Attualmente le due vittime sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale non in pericolo di vita.a