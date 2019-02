Accoltella a morte la moglie, poi si costituisce

Gianfranco Duini, 43 anni di Marghera, ha ucciso la propria moglie a coltellate all’interno dell’abitazione in cui vivevano, in piazza Mercato. Dopo l’omicidio, ha chiamato spontaneamente il 113 per costituirsi. Sul posto è intervenuta la polizia per l’arresto, e la squadra mobile per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.