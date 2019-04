Accoltella la sorella, arrestato per tentato omicidio a Modena

In una palazzina in via Bolognese nella frazione di Villanova in provincia di Modena, un uomo ha accoltellato a morte la sorella dopo una visita di quest’ultima alla madre. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale a Baggiovara per essere stabilizzata e successivamente operata a causa delle numerose ferite d’arma da taglio riportate al petto, alla schiena e al collo. Adesso si trova in terapia intensiva e in prognosi riservata, mentre il fratello che l’ha aggredita è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.