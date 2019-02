Accoltellata dal cognato, si sveglia dal coma, a Bergamo

Si è svegliata dal coma la sorella di Marisa Sartori, uccisa con una coltellata dall'ex marito a Curno, in provincia di Bergamo: anche lei accoltellata dal cognato Ezzeddine Arjoun, era stata sottoposta a un intervento per frenare l’emorragia. "Devo sopravvivere per i miei genitori", ha comunicato dopo aver appreso della morte della sorella.