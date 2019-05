Accoltellato per apprezzamenti ad una ragazza, muore in ospedale

Ha perso la vita il 19enne egiziano ferito gravemente durante una rissa davanti alla stazione Lido a Ostia, dove la vittima è stata colpita all'addome con un'arma da taglio non ancora ritrovata. Trasportato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il giovane è deceduto in ospedale. Adesso il padre della 15enne, autore del gesto, dovrà rispondere di omicidio. Da una prima ricostruzione, pare che la rissa sia nata per alcuni apprezzamenti ritenuti pesanti nei confronti della ragazza, la quale ha chiamato il padre. L’uomo è arrivato in aiuto della figlia insieme al fidanzato e ad un conoscente, ed ha fatto partire una lite sfociata della tragedia.