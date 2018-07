Accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Betterini all'uscita da una discoteca del centro

Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, Niccolò, è stato accoltellato ed è ricoverato all'ospedale Niguarda. Il giovane, che è stato raggiunto da numerose coltellate, è fuori pericolo, anche se dovrà essere operato per una lesione ad un nervo. Il 19enne è stato aggredito nella notte fuori dalla discoteca milanese Old Fashion, è stato soccorso in viale Alemagna e trasferito al Niguarda dove è stato operato d'urgenza. Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono recati nel pomeriggio all'ospedale Niguarda. Simona Ventura e Stefano Bettarini: 11 coltellate, nostro figlio vivo per miracolo "Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la Questura di Milano, le Istituzioni e la meravigliosa squadra del Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda per esserci stati così vicino". Così Simona Ventura e Stefano Bettarini in una nota. Ci sono quattro sospettati Sono quattro le persone sospettate di aver partecipato oggi all'alba all'aggressione a Niccolò Bettarini. La loro posizione è al vaglio della Procura e degli agenti della Questura. Non risulta al momento che siano stati presi provvedimenti nei loro confronti. Gli amici: "Erano animali". "Si sono accaniti contro di lui" Uno degli amici che era con lui ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali". Gli amici del ragazzo sono stati ascoltati dagli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Milano. "Si sono accaniti contro il 'Betta'. Non so perché sia scoppiata la lite, ma si sono accaniti contro di lui". Così uno degli amici di Niccolò Bettarini, racconta in questura l'accoltellamento avvenuto all'alba a poche centinaia di metri dalla discoteca. "Tre di loro mi sembravano drogati, avevano 30-40 anni. Spero che facciano anni di galera", chiosa l'amico e testimone. Bollettino medico: in programma intervento per lesione a nervo Niccolò Bettarini "è ricoverato per lesioni superficiali da taglio su tronco, addome e un arto superiore", comunicano dall'ospedale. Sono stati eseguiti "tutti i necessari accertamenti, è in programma nei prossimi giorni intervento per la lesione riportata all'arto superiore (lesione al nervo)", si annuncia nel bollettino medico. "Le condizioni non sono gravi. La prognosi è comunque riservata, in attesa dell'intervento", conclude la nota.