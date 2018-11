Accoltellato poliziotto, a Bruxelles

Accoltellato un poliziotto a Bruxelles, davanti alla sede del commissariato centrale, da un aggressore che durante l’azione avrebbe gridato “Allah Akbar”, per poi essere fermato da un altro poliziotto che gli avrebbe sparato. Vittima e carnefice sono in seguito stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Sono ancora in corso le indagini per accertare la natura dei fatti. "Non siamo ancora riusciti a stabilire con certezza il movente. L'uomo non è ancora stato ascoltato ma testimoni l'avrebbero sentito gridare “Allahu akbar”, avrebbe annunciato la Procura.