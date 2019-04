Accompagna gli operai in cantiere e accusa un malore mortale

Gianfranco Perozzo, un impresario di Cittadella in provincia di Treviso ha accompagnato gli operai nel suo cantiere di Pederobba in via Boschi, ed una volta arrivati sul luogo, l’uomo ha accusato un malore mortale e si è accasciato al suolo privo di sensi. I soccorsi del Suem 118 di Crespano del Grappa hanno provato immediatamente di effettuare le manovre di rianimazione che sono continuate fino all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Montebelluna, ma ogni tentativo per salvare la vita dell’uomo è stato vano sono stati vani. Nelle ore successive al ricovero infatti, l’uomo è stato dichiarato il decesso della vittima.