Accordo tra i sindacati della scuola e il Governo, a Palazzo Chigi

Il ministro dell’istruzione Bussetti e il premie Giuseppe Conte hanno firmato un accordo che prevede risorse per il rinnovo contrattuale e alcune soluzioni per il precariato dei dipendenti del settore dell’istruzione. Sospeso quindi lo sciopero previsto dai sindacati per il prossimo 17 maggio. "Consapevole di dover investire di più nella scuola, pur in un quadro di finanza pubblica che purtroppo ci pone dei vincoli, il governo si è impegnato a individuare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti, assicurando un congruo incremento degli stipendi. Le retribuzioni degli insegnanti devono essere adeguate alla responsabilità che ricoprono”, annuncia Conte all'esito del confronto.