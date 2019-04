Accumulo di incarichi pubblici, multate tre società a Vicenza

Tre società sono state multate dalla Guardia di Finanza di Vicenza per aver affidato incarichi a un docente senza l'autorizzazione dell'ateneo per un totale complessivo di oltre 140 mila euro. L’indagine rientra nell'ambito del contrasto all’accumulo di incarichi nel pubblico impiego, specie nel campo dell’istruzione. Il professore infatti, in servizio presso una università lombarda, ha ricevuto nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 l'affidamento di molteplici incarichi orientati all'organizzazione di eventi nel settore dell'arte e della cultura.