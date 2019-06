Adesca una giovane e abusa di lei, a Bologna

Arrestato il presunto autore della violenza sessuale subita il 24 maggio a Bologna da una giovane di origine nigeriana, il quale ha inscenato un rito propiziatorio usato solo per abusare della ragazza. L'aggressione ha avuto luogo nei dintorni della stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata dal connazionale, per poi essere convinta a seguirlo in un luogo appartato con la scusa di “farle del bene”. L’indagine è patita dopo la denuncia della ragazza ai militari, che con l'acquisizione delle immagini delle telecamere della stazione hanno individuato e arrestato l’uomo.