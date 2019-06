Adescamento di minori, arrestato un carabiniere a Roma

Dopo essersi finto su Facebook un suo coetaneo, è arrivato a inviare via Messenger a una liceale riminese di 15 anni messaggi espliciti e una foto che lo raffigura nudo. Il responsabile è un Carabiniere 50enne iscritto nel registro degli indagati per adescamento di minorenne. L'indagine era stata aperta alla fine del 2016, dopo che la ragazzina aveva bloccato il contatto raccontando l’accaduto ai genitori, i quali avevano sporto denuncia contro ignoti. I poliziotti si sono quindi recati a Roma qualche giorno fa per eseguire una perquisizione nell'abitazione dell'uomo e hanno trovato su uno dei dispositivi la stessa foto che era stata inviata in chat alla giovane.