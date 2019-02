Adottano senegalese, compaiono scritte razziste

Sono comparse delle scritte razziste sui muri dell’abitazione di una famiglia di Melegnano, dopo la notizia dell’adozione di un ragazzo di colore di origini senegalesi. "Le due scritte sono state impresse a spray sul muro dell'androne di casa nostra, nel cortile interno. Le parole che abbiamo letto sono 'Italiani=m.' e 'Pagate per questi negri di m….”, dichiara la madre del giovane 21enne, arrivato in Italia con uno dei barconi che hanno attraversato il mediterraneo. "Non ci sono dubbi sul fatto che quelle scritte fossero rivolte a noi perché accanto alla seconda frase è stata impressa una freccia che indicava esattamente la nostra abitazione. Ora vorrei solo guardare negli occhi chi ha scritto queste cose. Li invito a parlarmi. Mio padre, dopo essere stato partigiano, fondò gli Scout qui nel sud di Milano. Ci insegnò valori ben lontani da gesti simili".