Aemilia, Iaquinta condannato a due anni

Il tribunale di Reggio Emilia ha inflitto due anni a Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo, rimasto coinvolto in un episodio di mancata custodia di armi, lasciate nella disponibilità del padre che non poteva prenderne possesso a causa di un provvedimento prefettizio. Il genitore, è stato condannato a 19 anni per associazione mafiosa, nella maxi-operazione “Aemilia”. Nei guai in seguito anche il figlio, con la richiesta della Procura per sei anni, contestandogli di aver agevolato la consorteria criminale di cui fa parte il padre. Dopo il processo, lo sfogo dell’ex calciatore: "Il nome 'ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Andremo avanti. Mi hanno rovinato la vita sul niente perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Noi non abbiamo fatto niente perché con la 'ndrangheta non c'entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente".