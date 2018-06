Aemilia, una sentenza della Cassazione potrebbe rendere nullo un anno di udienze

Un altro mese di crescita per il Marconi. Nel mese di Maggio i passeggeri dell’Aeroporto di Bologna sono stati 731.478, con un incremento dello 0,9% sullo stesso mese del 2017. Il dato è influenzato dall’impatto di alcuni scioperi nazionali (controllori di volo ed handlers) ed internazionali (compagnie aeree), che hanno frenato la crescita di traffico guidata dalla positiva attivazione, dall’operativo estivo, di nuovi collegamenti (Atene con Aegean, Tbilisi con Georgian, Mykonos con Ryanair e le destinazioni russe di Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Mosca Domodedovo, Rostov e Samara con Ural) e di frequenze aggiuntive (Alitalia per Catania, KLM per Amsterdam).

L’ex presidente nazionale di Federmeccanica Fabio Storchi, per lungo tempo alla guida del gruppo Comer Industries e ora amministratore delegato di Vimi Fasteners, è Cavaliere del Lavoro. L’onorificenza con la firma del presidente Sergio Mattarella è arrivata al noto imprenditore reggiolese alla vigilia della festa della Repubblica. Fabio Storchi , fra l’altro, tornerà a luglio in sella a Unindustria Reggio Emilia: di recente è stato designato a aucced a Mauro Severi alla guida dell’associazione imprenditoriale di via Toschi.

Una recente sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti rischiosi per il procedimento giudiziario Aemilia a Reggio Emilia, il più grande processo sulle infiltrazioni di 'Ndrangheta mai celebrato al nord, con circa 150 imputati. Secondo gli avvocati difensori, potrebbe rendere nullo un anno di udienze, facendo retrocedere il dibattimento a maggio 2017, quando i giudici decisero di impedire due giorni di sciopero agli avvocati nell'ambito della riforma della giustizia targata Orlando. La Suprema Corte ha infatti giudicato "abnorme" la decisione del Collegio reggiano, in "violazione del diritto costituzionale della difesa". La richiesta odierna dei legali era dunque di "sospendere le udienze almeno fino al 4 luglio, giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncerà nel merito". Nel frattempo le sedute dei processi di Aemilia procederanno regolarmente, almeno fino a settembre.

