Aerei con 30 ore di ritardo, all’aeroporto di Orio al Serio

Dopo 30 ore di ritardo, il volo della compagnia Blue Panorama per Minorca che che avrebbe dovuto decollare da Orio al Serio alle 13,30 di ieri, è stato cancellato, lasciando a terra circa 160 passeggeri. Disagi anche per altri voli tra cui quello per Mikonos in programma alle 5 di stamattina, il quale non è ancora decollato, e il volo per Kos, la cui partenza è stata riprogrammata 8 ore dopo.