Aggredisce l’ex fidanzato lanciando dell’acido, a Legnano

In seguito ad una lite avvenuta a Legnano in provincia di Milano, un 30enne è stato vittima di un agguato portato a segno dall’ex fidanzata, la quale ha ustionato il viso dell’uomo lanciandogli addosso dell’acido. In seguito all’episodio, il 30enne ha riscontrato danni al volto e al torace, e rischia di perdere un occhio. In seguito all’attacco, la donna si è consegnata spontaneamente ai carabinieri ed è stata arresta per lesioni personali gravissime e atti persecutori.