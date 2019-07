Aggredisce e picchia due anziani a Milano

Un egiziano di 31 anni ha aggredito selvaggiamente due anziani senza alcun motivo, in due zone diverse di Milano, venendo arrestato per tentato omicidio e lesioni gravi. Lo straniero ha strappato infatti strappato dalle mani un bastone a un 70enne e lo ha ripetutamente colpito procurandogli diverse fratture e lesioni a volto e braccia, in zona Baggio, in viale Forze Armate. L’uomo è poi fuggito via, e circa un'ora dopo in via Cascina Bellaria ha colpito con calci e pugni un 80enne. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia delle Polizia Locale e si trova adesso a San Vittore.