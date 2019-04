Aggredisce un poliziotto e scappa via, a Bologna

Un 42enne è stato arrestato nel centro di Bologna, dopo aver aggredito un agente di polizia durante un controllo in via Begatto, nel quale l'agente ha chiesto i documenti all'uomo di nazionalità tunisina, il quale ha reagito colpendo il militare per poi scappare via. Il fuggitivo è stato in seguito raggiunto e arrestato poco dopo, con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.