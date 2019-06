Aggrediti durante una proiezione, feriti 4 giovani a Roma

Quattro ragazzi di 20 anni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa 30 anni che gridavano frasi come “hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista levati subito la maglietta, te ne devi andare via”. Le vittime infatti avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del Cinema America, per poi essere presi a bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce affinché si levassero le magliette. “All'inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci e in pochi minuti da 2 sono diventati 4 e dopo una decina, non siamo riusciti a scappare e a difenderci. È stato un assalto pieno di violenza. Io non ho acconsentito a togliere la maglietta e la conseguenza è stata una testata sul naso, che domani devo operare d'urgenza. È evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito”, ha dichiarato una delle vittime.