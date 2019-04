Agguato a Milano, sparano ad un uomo colpendolo in testa

Un 46enne con diversi precedenti per droga è stato ferito in un agguato con colpi di arma da fuoco alla testa. L’agguato ha avuto luogo in una strada di Milano ad opera di due persone a bordo di uno scooter, che hanno affiancato l’uomo all’interno della sua vettura per poi sparargli. Attualmente la vittima si trova in ospedale al Policlinico di Milano in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno studiando la dinamica e le informazioni dell’uomo, il quale è stato trovato senza documenti.