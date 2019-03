Albero cade su due macchine frantumandole, a Padova

Nel parcheggio dell’ospedale Sant’Antonio di Padova, un albero è caduto colpendo due auto in sosta nell’area, fortunatamente senza ferire nessuno. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del fuoco che, dopo aver appurato l’assenza di persone all’interno dei veicoli frantumati, si è messa a lavoro per tagliare e rimuovere il tronco. Necessaria per il completamento delle operazioni, anche l’utilizzo di un autogru.