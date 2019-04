Allarme bomba su un autobus a Verona

Un cittadino dello Sri Lanka è salito a bordo di un autobus a Verona ed ha cominciato a minacciare i passeggeri, mostrando un borsa lasciando intendere di custodire al suo interno un ordigno esplosivo. L’uomo ha quindi bloccato così la marcia del mezzo, ma l’autista è riuscito a chiamare il 112 permettendo l'intervento delle pattuglie intervenute assieme al personale specializzato in negoziazione. All’arrivo delle forze dell’ordine, il sequestratore non ha però opposto resistenza ed è stato posto in arresto, mentre in seguito ad alcuni controlli è stata verificata l’assenza di materiale esplosivo.