Allenamenti finiti in tragedia, a Riccione

In seguito ad una brutta battuta durante gli allenamenti per il salto con l'asta, un giovanissimo atleta di 17 anni è stato trasportato con l'elicottero d’emergenza all'Ospedale Bufalini di Cesena dov’è stato ricoverato per ferite molto gravi. È successo allo stadio Nicoletti di Riccione a Rimini, mentre il ragazzo si allenava insieme agli altri compagni atleti e all’allenatore: atterrando infatti, il ragazzo è scivolato fuori dal materassino di sicurezza e battendo la testa e rimanendo ferito.