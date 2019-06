Allerta caldo, 6 città con bollino rosso

In Italia allerta meteo con 6 centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute per la giornata di oggi, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. E’ in arrivo infatti nelle prossime 48 ore un'ondata di calore che colpirà principalmente il Centronord. Ad essere contrassegnate dal bollino rosso saranno Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. "Per la prima volta nella storia meteorologica italiana potranno raggiungersi in giugno valori di 40 gradi, e talora anche superarli, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna”, spiegano i servizi meteorologici.