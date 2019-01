Allerta neve per l’Emilia Romagna

Allerta gialla per il possibile distacco di valanghe sull'Appennino centrale emiliano, secondo le segnalazioni del servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica. Particolare attenzione sui versanti nord-orientali dell'Appennino tosco-emiliano, e allerta gialla per neve invece per tutta l'Emilia-Romagna nella giornata del 30 gennaio, con nevicate più abbondanti soprattutto a ovest. Prevista per la pianura acqua mista a neve per la pianura.