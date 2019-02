Allontanato di casa, 34enne ritorna e minaccia di morte la famiglia

Eros Bizzotto, 34enne di Rossano Veneto, è stato arrestato dai carabinieri di Rosà per aver disatteso il provvedimento di avvicinamento alla casa familiare ed essere entrato quindi illegalmente e con la violenza. L’uomo era già stato denunciato dai familiari il 31 gennaio scorso per comportamenti violenti e persecutori, causate anche dalle frequenti liti scatenate dall'uomo. In via preventiva quindi, lo scorso 1 febbraio il tribunale e l’arma dei carabinieri hanno provveduto ad allontanarlo dalla casa, ma poco dopo la convalida del provvedimento, Bizzotto è rientrato con fare minaccioso, impugnando un bastone e puntandolo contro il padre, oltre ad inveire contro madre e sorella. Dato l’allarme, sono stati gli stessi carabinieri ad arrivare sul luogo e ad arrestare il 34enne, che adesso è accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.