Modena, tre indagati per l'alluvione del 2014

Sono già stati invitati a comparire i tre indagati per l'alluvione nella Bassa modenese del 2014. La Procura di Modena sta per chiudere la fase delle indagini preliminari relative alle possibili responsabilità umane a seguito della rottura dell'argine del fiume Secchia in località San Matteo.

Sarebbero tre gli indagati con l'ipotesi di reato di disastro colposo, proprio in relazione all'alluvione che provocò danni per milioni di euro in diversi comuni della provincia emiliana. Indagati che risponderebbero alle figure di un dirigente di Aipo, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, che all'epoca dei fatti era responsabile proprio per quel che riguardava l'area modenese e altre due figure che avevano, nel 2014 il compito di vigilare alcuni tratti specifici dell'argine del fiume.

Così, almeno, riporta un articolo dell'edizione modenese del Resto del Carlino.