Un’altra vittima del monossido di carbonio, a Verona

Un uomo di 48 anni sarebbe deceduto questa notte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio a Sant'Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona. LL a vittima infatti sarebbe stata colpita dai fumi provocati dalla legna di un braciere rinvenuto nel bagno nei quali la ventilazione risulterebbe ostruita, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, arrivati però troppo tardi per poterlo soccorrere. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.