Alunno prende una nota e si lancia dal secondo piano, a Rimini

In una scuola media di Coriano in provincia di Rimini, un 12enne si è lanciato dal secondo piano di una scuola dopo aver preso una nota per non aver fatto i compiti lasciati per casa. Dopo la caduta, il ragazzo è rimasto ferito per poi essere trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri intanto stanno raccogliendo le testimonianze di alunni e insegnanti, e da quanto ricostruito pare che il ragazzo, il cui banco è posizionato proprio di fronte alla finestra, si sia alzato all’improvviso aprendo il vetro e buttandosi. Inoltre verrà aperta un’indagine ance con l’aiuto di uno psicologo che seguirà il ragazzino, provato dalla recente scomparsa di un parente.