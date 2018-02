Piacenza, Amazon introduce i braccialetti per i dipendenti

Braccialetti ai polsi dei dipendenti per monitorare le attività di magazzino. E' l'iniziativa: è l'idea brevettata da Amazon (la cui sede regionale è a Piacenza) per velocizzare le operazioni di consegna. Lo riporta il sito GeekWire. Tra i rappresentanti dei lavoratori del magazzino di Castel San Giovanni c'è preoccupazione. "Tutto sta nella cornice che denunciamo da tempo, di un controllo assoluto", commenta Fiorenzo Molinari, Filcams-Cgil. "Con i braccialetti - prosegue - diventa veramente angosciante: va a ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, alla base del lavoro subordinato in Italia".

"In tutti i Paesi in cui operiamo rispettiamo in maniera rigorosa tutte le regolamentazioni in materia di lavoro", ha chiarito poi Amazon, spiegando anche che "i brevetti impiegano anni per essere approvati e nonnecessariamente riflettono gli sviluppi attuali che stanno avendo i nostri prodotti e servizi". E che negli ultimi 20 anni il gruppo ha introdotto "diverse innovazioni tecnologiche per supportare i nostri dipendenti durante il loro lavoro e rendere i processi più semplici ed efficaci" riporta lagenzia Ansa.