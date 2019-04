Ambulanze senza medici, continua lo scontro tra l’ordine e la procura di Bologna

Prosegue lo scontro a Bologna sulle ambulanze senza medici, in seguito all’indagine per abuso d'ufficio sui 9 componenti della commissione disciplinare, responsabili della radiazione dell'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi, per una delibera che aveva consentito la presenza a bordo delle ambulanze dei soli infermieri specializzati. Successivamente alla decisione, il presidente dell'ordine dei medici Giancarlo Pizza ha denunciato alla Procura di Ancona il procuratore Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini, con l’accusa di aver debordato rispetto alle loro funzioni.