America alle votazioni di metà mandato

"L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo. I tempi in cui si approfittavano di noi sono finiti. Ora avete un presidente che lotta per il nostro Paese, Paese che invece i democratici voglio distruggere. Ma noi non lo permetteremo, non molleremo mai e non ci arrenderemo mai. E vinceremo, perché noi siamo veri americani". Sono le parole di Donald Trump durante l’ultimo comizio prima del voto, a Fort Wayne, in Indiana. Intanto, Facebook ha immediatamente bloccato 30 account della sua piattaforma e altri 85 su Instagram, sospettando il loro coinvolgimento in un piano per interferire sulle elezioni di metà mandato negli Usa. Secondo la società di Mark Zuckerberg, tale attività potrebbero essere legate a entità straniere.