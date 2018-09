Animali in condizioni non a norma, sequestrata azienda a Chioggia

Un’azienda agricola di Chioggia, estesa per un’area di circa 16.000 mq, è stata sequestrata in modo preventivo in seguito alla scoperta dello stato di abbandono in cui venivano lasciati gli animali al suo interno.

All’interno dell’attività, sono stati trovati 41 equidi tra cavalli, puledri e asini, tutti in condizioni pessime. Alcuni di questi sono risultati in stato di malnutrizione, mentre altri manifestavano proprio delle problematiche fisiche. Tutti gli esemplari comunque si trovavano in un ambiente non idoneo alla loro salute. Addirittura nell’area in cui venivano lasciati i cavalli, erano presenti anche carcasse in avanzato stato di decomposizione, a stretto contatto con quelli ancora vivi.