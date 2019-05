Anniversario della strage di Capaci, a Palermo le celebrazioni di Falcone

"Palermo chiama Italia! è un appello a cui, però, deve rispondere anche lo Stato. Il Governo che rappresento si ricorda di questa chiamata e vi risponde con tutti gli strumenti che può mettere in campo. Il nostro obiettivo è chiaro: fare terra bruciata alla mafia". Sono le parole del premier Giuseppe Conte nell'aula bunker a Palermo in occasione del 27esimo anniversario della strage di Capaci. La morte del magistrato, sottolinea Sergio Mattarella, "è divenuto motore di una riscossa di civiltà, che ha dato forza allo Stato nell'azione di contrasto e ha reso ancor più esigente il dovere dei cittadini di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie".