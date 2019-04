Anziana cadde dalle scale e perse la vita, chiuse le indagini

Sono state chiuse le indagini sulla morte di Adriana Bortolotti mentre si profila il processo per la direttrice e due operatrici socio sanitarie della casa di riposo Guizzo-Marseille di Selva del Montello per l’accusa di omicidio colposo. La pensionata originaria di Bergamo è morta l’11 aprile 2018 in seguito ad una caduta dalle scale. La donna infatti, assicurata su una sedia a spinta assistita, è stata lasciata vicino alla rampa di scale dalle operatrici allontanatesi per occuparsi dell’igiene di altri pazienti, che avrebbero invece dovuto accompagnarla. In quel lasso di tempo però la donna si è sporta per raggiungere il corrimano e aggrapparsi, perdendo però l’equilibrio e cadendo con la sedia giù dalla rampa, per poi perdere la vita.