Anziana investita da un furgone insieme al figlio, perde la vita a Mestre

Una signora di 89 anni è deceduta dopo essere stata investita da una vettura a Monza, mentre era intenta ad attraversare la strada insieme al figlio di 68 anni. Quest’ultimo è ricoverato in neuro rianimazione al San Gerardo di Monza, per un trauma cranico. Secondo le indagini, il conducete del mezzo li ha travolti nei pressi di un incrocio per poi dare l’allarme, ma per la donna non c’era ormai nulla da fare.