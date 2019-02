Anziana scomparsa a Modena, ritrovato il cadavere

E’ stato ritrovato in via Paolucci a Modena il cadavere di Aurora Lagiannella, la 76enne affetta da semenza senile, che il 9 dicembre scorso era sparita nel archeggio di un centro commerciale della città senza lasciare traccia, dopo aver fatto la spesa col marito. IL corpo è stato notato da un tecnico della rete ferroviaria, e secondo le indagini sarebbe deceduta in seguito ad una caduta. Trattata anche nella trasmissione “Chi l’ha visto?”, la vicenda era stata portata al pubblico dalla famiglia della donna, con volantini sparsi in tutta Modena.