Anziano investito sulle strisce pedonali, a Bologna

Morto all'ospedale Maggiore un pensionato bolognese di 90 anni vittima di un incidente stradale in via Cavalieri Ducati, alla periferia di Bologna. L'anziano è stato investito da un furgone mentre si trovava sulle strisce pedonali, con la sua bicicletta. Nell’impatto, l’uomo ha fatto un volo di diversi metri ed è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni di media gravità, morendo nelle ore successive. Ancora imprecisata la dinamica dell’incidente, ma la polizia locale sta ascoltando alcuni testimoni e visionerà anche le immagini delle telecamere.