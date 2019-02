Anziano pusher colto durante lo spaccio a Milano

Arrestato dalla Polizia di Milano un 82enne pregiudicato per droga, il quale nonostante i precedenti ha continuato a spacciare stupefacenti in casa. L’uomo, Michele Bramante, è stato già arrestato lo scorso febbraio per il medesimo reato, in possesso di 100 grammi di cocaina e il necessario al confezionamento ai fini di spaccio. Al momento dell’arresto inoltre, nella sua abitazione sono stati trovati anche due acquirenti, segnalati come assuntori di stupefacenti.